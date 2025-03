Movieplayer.it - Una figlia, recensione: un dramma intenso che riflette sull'amore genitoriale contrapposto alla ragione

Ivano De Matteo torna a parlare di famiglia. Questa volta si affida alle ottime prove di Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi per raccontare le conseguenze di un gesto estremo che potrebbe accadere a chiunque. Presentato al Bif&st 2025. Al cinema dal 24 aprile. A due anni di distanza da Mia, Ivano De Matteo torna al Bif&st per presentare il suo nuovo film, Una. Una storia nata proprio dagli incontri con il pubblico fatti nell'accompagnare la pellicola precedente in giro per l'Italia. La storia di una ragazza vittima di una relazione violenta che, con l'aiuto del padre, cerca di allontanarsene. In molti nei dibattiti post proiezione chiedevano a De Matteo dove fosse il padre del ragazzo, che ruolo avesse in quella situazione. Da quelle domande è nata una nuova sceneggiatura. Un padre davanti a un bivio Liberamente ispirato al libro Qualunque cosa accada .