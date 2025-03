Lanazione.it - Una collina ’da riparare’. Due mesi di lavori a Iano

Leggi su Lanazione.it

Si lavora nelle strade dellapistoiese dove i danni del maltempo hanno provocato frane ma anche cedimenti di intere porzioni di strade che ora sono da ricostruire. Due i fronti più importanti, come fa sapere l’assessore aipubblici Alessio Bartolomei, ovvero quello die quello della via di Greti. Adove una decina di famiglie erano isolate, si lavora in somma urgenza per la ricostruzione della strada che ha ceduto letteralmente dal basso, e ora è da ricostruire. La spesa stimata è di 250mila euro: tempo di realizzazione due. "Intanto abbiamo creato un passaggio pedonale per l’ultimo tratto in modo che i residenti possano parcheggiare le loro auto prima dell’interruzione e raggiungere a piedi le loro case per un piccolo tratto di circa 400 metri". Stessa cifra, 250mila euro e dueprevisti di cantiere, per la via di Greti e Capannacce.