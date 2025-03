Ilfattoquotidiano.it - “Un solo bar e la palestra degli anni 50. Vi racconto come ho imparato la boxe vera”: il viaggio di Ivan Zucco in uno sperduto paesino del Messico

si sta ora allenando nelladella sua Verbania con il papà Andrea, da sempre il suo maestro: il 7 giugno prossimo allo stadio Oakwell, nel South Yorkshire, sfiderà il britco Callum Simpson per il titolo europeo dei supemedi. Intanto, a ilfattoquotidiano.it ha voglia di raccontare l’esperienza die di vita che ha fatto recentemente in. Sei settimane nelladi unin altura con il collega e compagno di scuderia Opi Vincenzo La Femina per migliorarsiprofessionista.Dove siete stati di preciso?A Jiquipilco, un’ora e mezzo da Città del, a quasi tremila metri d’altezza. Venti gradi di giorno ma tre al mattino quando andavamo a correre, senza però l’umidità.Comunque freddino.Sì. Si partiva in 24 atleti su due pick-up, per cui tanti stavano sui cassoni fuori.