Movieplayer.it - Un posto al Sole, anticipazioni 26 marzo: Niko tra Valeria e Manuela

Tutto quello che succederà nell'episodio di domani, mercoledì 26, ai protagonisti di Unal, la soap opera più longeva della tv italiana. Mentre Roberto e Marina devono prendere una decisione finale sui Cantieri,si ritrova trache, stavolta, è davvero decisa a non mollare. Ecco cosa vedremo domani nel prossimo episodio di Unal, in onda alle 20.50 su Rai Tre. Nell'ultimo episodio Nell'episodio precedente abbiamo visto Roberto e Marina alle prese con la proposta di Gennaro Gagliotti, che anziché limitarsi a un prestito, vuole investire nell'azienda rilevando una parte delle quote. Nel frattempo, Rosa era ancora in balia de dubbi e ha avuto bisogno di parlare con Damiano, dal cui ricordo sembra sempre non riuscire .