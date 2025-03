Ilrestodelcarlino.it - Un mix infernale

Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), l’Italia è il Paese dei G20 (i grandi, insomma) dove i salari hanno subito la più forte perdita di potere d’acquisto dal 2008 ad oggi: - 8,7 per cento. In Francia, ad esempio, nello stesso periodo c’è stato un aumento del 5 per cento. A causare questo tracollo è stata soprattutto l’inflazione insieme con, secondo il rapporto, mali cronici del sistema economico italiano: bassa produttività e scarsi investimenti in tecnologia e formazione. Tutto questo ha quindi un riflesso sul potere d’acquisto in particolare delle classi meno ricche: ma non parliamo solo di chi purtroppo è in uno stato di povertà ma anche e soprattutto del ceto medio. Tutto questo ha colpito anche l’Emilia-Romagna, certo, una regione dove nell’ultimo anno (secondo gli ultimi dati di Unioncamere) il Pil (la ricchezza prodotta) è salito solo dello 0,9 per cento, cifra che dovrebbe essere replicata nel 2025.