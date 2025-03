Ilrestodelcarlino.it - "Un metodo per tutte le materie: ok dagli psicologi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Abbiamo fatto una ricerca per scoprire perché i laboratori ci piacciono così tanto! Imparare facendo: più divertente, più facile, più bello! Noi alunni di 2ª F e 2ª G, partecipando ai laboratori, ci siamo chiesti che cosa fosse la didattica laboratoriale e se offrisse dei vantaggi rispetto alle lezioni tradizionali. Facendo una breve ricerca online, abbiamo scoperto che è undi apprendimento basato sul fare che può essere applicato a qualsiasi materia o disciplina. I laboratori sono lo spazio migliore per incentivare la personalizzazione e la collaborazione, perché danno la possibilità di lavorare in gruppo con metodi differenti. Le attività concrete e manuali aiutano ad esercitarsi con stili di apprendimento diversi e a ragionare insieme, aumentando la capacità di assimilare attraverso la creatività.