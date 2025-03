Lanazione.it - Un lavoro che attraversa tre materie e vuole fra crescere

La nostra ‘inchiesta’ sullo sport inizia grazie alla maestra di arte Laura Pacchierotti. Stiamo svolgendo con lei un progetto artistico sullo sport. Lo stesso lo abbiamo poi trattarlo anche durante alcune ore di educazione fisica insieme alla maestra Maria Cummaudo. L’intento principale è stato quello di capire che lo sport non è solo gara, rivalità, ma anche e soprattutto può essere uno strumento di inclusione per migliorare e farle comunità. Come prima attività durante il progetto abbiamo deciso di dividerci in gruppi ed ognuno ha scelto un principio che ha pensato fosse fondamentale per rendere lo sport inclusivo. Abbiamo deciso per: eccellenza, rispetto ed amicizia. Ogni gruppo si sta impegnando per realizzare un bozzetto artistico sull’argomento scelto. Abbiamo avuto modo anche di scoprire come nascono e quali sono i valori dei Giochi Olimpici e dei Giochi Paralimpici, cercando storie di atleti e sportivi che sono d’esempio con questi valori, storie che ci hanno colpito molto.