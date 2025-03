Calciomercato.it - Un ‘italiano’ già sicuro dei Mondiali: pass già conquistato con il nuovo format

Un po’ di Italia è già sicura di giocare la Coppa del Mondo in Canada, USA e Messico:grazie all’allargamento delle partecipazioniA differenza delle scorse edizioni, la Coppa del Mondo 2026 presenterà ben 48 partecipanti. L’allargamento garantirà più partite, ma anche più spettacolo. E finalmente c’è di diritto un Paese che rappresenterà ciascun Continente.Un “italiano” conquista i2026 (LaPresse) Calciomercato.itInfatti, nelato i vincitori delle qualificazioni oceaniche avrebbero dovuto superare un altro scoglio più importante, quello dei playoff. O anche conosciuti come Interzona. Questa volta, però, è bastato vincere la finale della fase a eliminazione diretta: la Nuova Zelanda ha annichilito 3-0 la Nuova Caledonia, conquistando così ildiretto per i2026.