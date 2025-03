Lettera43.it - Un futuro con più sovrani e meno sovranisti? Bene, ma il problema restano i Savoia

A costo di far rivoltare nella tomba varie generazioni di miei antenati, fieramente repubblicani in quanto romagnoli doc, in questi giorni mi viene da spezzare se non una lancia, aluno stuzzicadenti in favore del ritorno della monarchia. Anzi, man mano che la ruota inesorabile del tempo consuma i giorni del secondo e per forza di cose ultimo mandato di Sergio Mattarella, la prospettiva di riconsegnare le chiavi del Quirinale aimi pare sempre più saggia e ragionevole, per una serie di motivi.Sergio Mattarella (Imagoeconomica).Un Regno d’Italia 4.0 lascia alsperare in uncon piùstiPrimo, di ultra 50enni in grado di incarnare la dignità e l’unità della nazione ce ne sono pochissimi, e nel 2029 saranno ancora più rari; e ache alle prossime elezioni politiche le destre non perdano seggi in Parlamento (evento possibile solo se un asteroide cadrà sulla loro sezione dell’emiciclo, vista l’incapacità della sinistra di recuperare consensi) rischiamo di ritrovarci come Capo dello Stato Ignazio La Russa o,che vada, Antonio Tajani.