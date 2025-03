Iodonna.it - Un accessorio inaspettato per una duchessa. La nuova passione di Meghan e della sua routine da "natural girl"

Markle celebra l’arrivoprimavera con un dettaglio insolito, che non è passato inosservato agli occhi dei fan: le sue scarpe. Sulla sua pagina Instagram, ha condiviso una dolce immagine dei suoi figli intenti a raccogliere fragole, mentre sul profilo ufficiale di As Ever, il nuovo brand lifestyle fondato dalla, ha postato una foto di se stessa con in mano un cesto di lattuga fresca. Tuttavia, più che i prodottii, ciò che ha attirato l’attenzione sono state le sue calzature: un paio di zoccoli Crocs. Il beauty look diMarkle al Freedom Gala di New York guarda le foto Leggi anche ›Markle lancia uno “shop” su Instagram: d’ora in poi monetizzerà con i suoi consigliMarkle e laper le Crocsha già sfoggiato queste calzature nell’episodio finalesua serie Netflix With Love,, dove appare intenta a raccogliere le uova dal pollaio di casa sua.