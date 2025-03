Spazionapoli.it - ULTIM’ORA Napoli, si ferma per lesione muscolare: l’azzurro va ko

Arriva la notizia dell’dal centro sportivo di Castel Volturno: l’infortuniomette fuori dai giochi un giocatore della SSC.Giornata di rientri in casa: a Castel Volturno parte definitivamente la missione per la prossima partita del campionato di Serie A, contro il Milan. Domenica, 30 marzo, alle ore 20:45 gli azzurri si giocheranno molto allo stadio Diego Armando Maradona, anche per tenere vive le speranze di poter lottare ancora per il Tricolore. Certo, affrontare a distanza l’Inter non sarà semplice, ma questo campionato ha insegnato che nulla è davvero impossibile.Lo sanno bene i giocatori e Antonio Conte, che intende preparare quest’ultima fase decisiva della stagione nel migliore dei modi. Anche, ovviamente, per lasciarsi alle spalle delle settimane caratterizzate da non poche difficoltà tra le fila dei partenopei, soprattutto per quanto riguarda gli infortunati.