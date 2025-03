Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le ultime sui rientri di Dumfries e Lautaro, il progetto ufficiale del nuovo stadio

Leggi su Internews24.com

di Redazione, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione diNews 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Indice dei Contenutidi MARTEDI’ 25 MARZOdi LUNEDI’ 24 MARZOdi DOMENICA 23 MARZOdi SABATO 22 MARZOdi VENERDI’ 21 MARZOdi GIOVEDI’ 20 MARZOdi MERCOLEDI’ 19 MARZOdi MARTEDI’ 18 MARZOdi MARTEDI’ 25 MARZO, il: Costi da urlo! Tutti i dettagli, il! Tutti i dettagli sulla nuova costruzioneInfortunio, allarme rientrato? Il capitano dell’si prepara a tornare in campoInfortunio, allarme rientrato? Il capitano dell’si prepara a tornare in campo per i prossimi impegni nerazzurriInfortunio, l’olandese punta il Bayern Monaco! Ecco quando può rientrareInfortunio, l’olandese punta il Bayern Monaco! Ecco quando può rientrare l’esterno nerazzurrodi LUNEDI’ 24 MARZOUdinese, Inzaghi senza tre big: chance per Correa in attacco? Il punto sul rientro degli indisponibiliInzaghi pensa alla formazione perUdinese: chance per Correa?Marotta svela tutto: «Contenti di Inzaghi, il suo rinnovo è una formalità.