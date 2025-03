Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Varese, in azione al McDonald’s

Leggi su Puntomagazine.it

Volantini per denunciare un sistema di sfruttamento del lavoro e distruzione della terra, 24 marzo 2025 – Oggi, alle ore 13.30 in via Giuseppe Bolchini, cinque persone aderenti alla campagna Il Giusto Prezzo di, sono entrate presso il ristoranteStadio. Le persone hanno aperto degli striscioni con scritto Il Giusto Prezzo ee distribuito volantini, per presentare la nuova campagna il “Giusto Prezzo”, parlare con i clienti del fast food e denunciare i danni ecologici e di salute che causa il sistema alimentare e di sfruttamento del lavoro promosso dae da Inalca (azienda italiana di produzione di carne che collabora con la multinazionale statunitense). Sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato i partecipanti.