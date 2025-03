UeD lo sfogo di Aldo Palmieri | Chi mi segue da tempo sa…

Leggi su Dailynews24.it

, amato ex volto storico di UeD, continua ad essere al centro delle critiche. Dopo l’ennesima polemica scaturita per uno scatto condiviso sui social, l’ex tronista ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo. “Chi midasa.” – Come reso noto proprio dall’ex protagonista di Uomini e Donne, non sta attraversando .L'articolo UeD, lodi: “Chi midasa.”