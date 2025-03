Tutto.tv - UeD anticipazioni: torna un noto cavaliere, Gianmarco furioso, Damiano va via

Nella registrazione del 24 marzo di Uomini e Donne non sono mancati i colpi di scena. Dopo che la scorsa volta si è parlato solo di Trono Classico, questa volta è stato dato ampio spazio alle dame e i cavalieri di quello Over. In particolare, c’è stato il ritorno di unex volto del programma, mentre un altro ha deciso di andare via. Non sono mancate discussioni molto accese e decisioni importanti.Uomini e Donne registrazione 24 marzo: il ritorno di une l’abbandono diLedi Uomini e Donne relative alla registrazione del 24 marzo riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che in studio èto Vincenzo La Scala. Lui era uscito dal programma insieme a Ilaria Volta, ma le cose non sono andate bene, pertanto l’uomo ha deciso di farsi avanti per Agnese De Pasquale, la quale ha deciso di tenerlo.