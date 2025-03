Lapresse.it - Ucraina: Zelensky domani sarà all’Eliseo, cena con Macron

Leggi su Lapresse.it

Milano, 25 mar. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuelospiteràil presidente ucraino Volodymyrper una “di lavoro”. Lo ha annunciato l’Eliseo in un comunicato stampa. “Il Capo dello Stato ribadirà al Presidenteche la Francia considererà la continuazione e il rafforzamento del sostegno militare e finanziario all’la sua massima priorità”, ha affermato il palazzo presidenziale, come riporta l’emittente Bfmtv, “questo incontro consentirà inoltre ai due leader di preparare l’incontro sulla pace e la sicurezza per l’, che si terrà il giorno successivo a Parigi”.