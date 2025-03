Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Zelensky domani all’Eliseo da Macron. Kiev: “Colpita base militare russa nel Kursk, uccisi 30 soldati”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I colloqui a Riad, in Arabia Saudita, tra gli Stati Uniti e la Russia sono terminati ieri sera. Le delegazioni di Washington e Mosca hanno già inviato relazioni ai leader di entrambi i Paesi. Pertanto, il contenuto dei colloqui non sarà reso pubblico. “Dopo tutto si tratta già di colloqui tecnici“, ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, “i colloqui tecnici sono negoziati in cui si va in profondità nei dettagli, quindi, naturalmente, il contenuto di questi colloqui non sarà pubblicato”. “Ora si stanno analizzando i rapporti fatti dalle delegazioni nelle capitali e poi sarà possibile parlare di un qualche tipo di intesa”, ha aggiunto Peskov.I rappresentanti degli Usa e quelli ucraini, invece, si sono visti questa mattina per il secondo round di negoziati. Tra Washington eresta in discussione l’accordo sulle cosiddette terre rare e “tutti i dettagli verranno annunciati successivamente”, ha reso noto una fonte.