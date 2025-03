Lapresse.it - Ucraina, terminati i colloqui Usa-Russia a Riad: il contenuto non verrà reso pubblico

Sonodopo 12 ore itra le delegazioni di Stati Uniti e, in Arabia Saudita. Dopo che fonti di stampa avevano parlato di un comunicato che sarebbe dovuto arrivare alle 9, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere che ildeinon sarà. Le delegazioni hanno tenuto consultazioni tecniche e hanno già inviato relazioni ai leader di entrambi i Paesi, ha fatto sapere Peskov che ha spiegato: “Itecnici sono negoziati in cui si va in profondità nei dettagli, quindi, naturalmente, ildi questinon sarà pubblicato. Non c’è da aspettarselo. Ora si stanno analizzando i rapporti fatti dalle delegazioni nelle capitali e poi sarà possibile parlare di un qualche tipo di intesa”. “Non è ancora previsto un incontro trilaterale tra i rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev”, ha chiarito poi Peskov.