Ucraina Russia-Usa | 12 ore di colloqui Putin vuole le regioni invase

(Adnkronos) –Dodici ore ditra Stati Uniti ein Arabia Saudita per un nuovo passo nei negoziati per porre fine alla guerra in. Kiev, che ha mantenuto la propria delegazione a Riad per ulteriori contatti con gli Usa, ha già accettato la proposta americana per un cessate il fuoco integrale di 30 giorni. Mosca, per ora, ha detto sì ad un cessate il fuoco relativo alle infrastrutture energetiche. Mentre gli attacchi continuano – un raid russo su Sumy ha provocato decine di feriti – filtrano gli obiettivi che Mosca ha fissato al tavolo a Riad. La delegazione russa, secondo il Moscow Times, nel dialogo con gli Usa ha puntato al controllo integrale delle 4ucraine – Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson – dichiarate annesse e solo parzialmente governate. Nelle stesse ore, a Washington, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato: “Stiamo parlando di territori e di confini, stiamo parlando della grande centrale nucleare” di Zaporizhzhia.