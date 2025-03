Lettera43.it - Ucraina, il missile Long Neptune contro basi russe in Crimea: «Non il suo primo utilizzo»

Le forze armate ucraine hanno impiegato il, un nuovosviluppato internamente, per colpire una base militare russa situata in. A confermarlo è stato il ministro delle Industrie Strategiche di Kyiv, Herman Smetanin, durante un’intervista rilasciata a Nettavisen e ripresa dal portale Suspilne. Secondo quanto affermato dallo stesso, ilera già stato utilizzato per un attacco alla raffineria russa di Tuapse, un impianto situato sulla costa del Mar Nero a circa 600 chilometri dal territorio ucraino. L’introduzione delnel conflitto era stata annunciata alcune settimane fa dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il, con una gittata di circa mille chilometri, rappresenta un significativo avanzamento nelle capacità offensive di Kyiv, tanto che, teoricamente, potrebbe raggiungere obiettivi anche a Mosca.