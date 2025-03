Ilfattoquotidiano.it - Ucraina: a Riad colloqui fiume tra Usa e Russia, ma nessuna svolta sulla tregua. Sullo sfondo la missione di pace

a porte chiuse sono durati oltre 12 ore, ma lanon c’è stata, salvo l’annuncio di un comunicato Usa-, atteso per martedì. Il percorso verso unain, al termine del nuovo round di, si conferma accidentato, perché sono rimasti sospesi i nodi di un cessate il fuoco alle reti dell’energia e della ripresa in sicurezza della navigazione commerciale del Mar Nero. A frenare è soprattutto il Cremlino, che ha parlato di “molti aspetti su cui lavorare” e che dopo ore e ore dicon gli Usa ha chiarito che le delegazioni non avrebbero firmato alcun documento. Tutto questo mentre da Washington Donald Trump aggiungeva altra carne al fuoco, facendo sapere che in Arabia Saudita si è discusso anche di confini territoriali (un tema ben più impegnativo e di più lungo respiro) e del controllo delle centrali nucleari, a partire da Zaporizhzhia.