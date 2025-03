Ilgiorno.it - Ucciso a coltellate nell’auto, la moglie di Roberto Bolzoni torna a lavorare al ristorante

Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, 25 marzo 2025 – Èta al lavoro ladi“Rambo”, il 61ennecon 35a metà febbraio e rinvenuto nell’abitacolo della sua Golf bianca, posteggiata in piazza Omegna. Dopo il ritrovamento, la donna di origini cinesi, di poco più giovane di lui, aveva avvertito un malore per la quale era stata subito ricoverata, anche a causa di alcuni problemi cardiaci pregressi. Uscita dall’ospedale, aveva deciso di trasferirsi dalla figlia, nel Milanese, evitando di stare nell’appartamento di via Raffaelo Sanzio a Lodi, dove abitava con il marito e con Messi, il loro cagnolino al momento affidato alla sorella della vittima. Il titolare deldi cucina asiatica, dove lavora, fa sapere che ladi“è ancora scossa. Viene apposta al lavoro per staccare, altrimenti impazzirebbe a stare in casa.