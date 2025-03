Ilgiorno.it - Ubriaco aggredisce barista e scappa su un’auto senza una gomma: fermato dopo un folle inseguimento

Leggi su Ilgiorno.it

Fornovo San Giovanni (Bergamo), 25 marzo 2025 – Prima ha aggredito unaper rubare delle birre. Poi si è messo al volante della sua auto, un’Alfa Romeo 147 Jtd nera priva di una, in evidente stato di ubriachezza, dando vita a uncon la pattuglia della polizia locale del Distretto bassa Bergamasca occidentale affiancata dai carabinieri della Compagnia di Treviglio. Il conducente dell’Alfa, anziché fermarsi, avrebbe accelerato iniziando una serie di manovre pericolose per impedire alle forze dell’ordine di sopravanzarlo e, quindi, di poterlo fermare. Durante l’, il fuggitivo avrebbe attraversato più di un incrocio con semaforo rosso. Lacorsa si è protratta fino a Caravaggio, ed è terminatauna collisione con l’auto della polizia in via Panizzardo dove il 29enne, italiano, è stato arrestato.