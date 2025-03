Bergamonews.it - Ubriaco, aggredisce barista e fugge su un’auto senza una gomma seminando il panico: arrestato

Fornovo San Giovanni. Ha aggredito a scopo di rapina una, per rubare delle birre. Dopodiché, si è messo al volante della sua auto, un’Alfa Romeo 147 Jtd nera priva di unain evidente stato di ubriachezza, dando vita a un inseguimento a dir poco folle.Alla pattuglia della polizia locale del Distretto Bassa Bergamasca occidentale arrivata sul posto, i presenti hanno subito indicato la direzione presa dall’auto, intercettata poco dopo mentre si immetteva sulla via Cimosse, in direzione del centro abitato. Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento con sirene e luci d’emergenza, raggiunti da una pattuglia del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Treviglio.Il conducente dell’Alfa, anziché fermarsi, avrebbe accelerato iniziando una serie di manovre pericolose per impedire alle forze dell’ordine di sopravanzarlo e, quindi, di poterlo fermare.