U-TURN Un Evento di Moda e Inclusività a Roma

L’Associazione Assipromos è entusiasta di presentare unspeciale: il 4 aprile alle 21, si terrà una sfilata straordinaria con modelle e modelli provenienti da diverse realtà associativene, inclusi alcuni legati alla disabilità. L’mira a rompere barriere e pregiudizi, diffondendo un messaggio die rispetto per le diversità.Una Sfilata Inclusiva: UnUnico per Abbattere Barriere e PregiudiziL’Associazione di promozione sociale Assipromos è entusiasta di annunciare unsenza precedenti che si terrà il 4 aprile 2025, alle ore 21:00, presso la sede dell’Associazione Pinispettinati in via Campo Barbarico, 80 a. Una sfilata unica vedrà protagonisti modelle e modelli provenienti da diverse realtà associative del territoriono, con particolare attenzione a quelle legate alla disabilità.