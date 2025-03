Lapresse.it - Tv, ‘A casa di Maria Latella’ con maestri comicità italiana

In un periodo complesso come quello attuale, il sorriso si conferma la migliore cura. Ma come si fa oggi a divertire gli italiani? Lo scopriremo AdiLatella con quattro grandi protagonisti della. Angela Finocchiaro, Enrico Vanzina, Massimiliano Bruno e Saverio Raimondo saranno gli ospiti della quarta puntata dell’house talk condotto dalla giornalistaLatella, in onda questa sera, martedì 25 marzo, alle 23.15 su RAI 3 e in replica il lunedì successivo alle 15.20 e su Raiplay.Si ride di tutto anche delle disgrazie è la regola, al teatro come al cinema. Le maschere possono cambiare, ma i vizi e le virtù restano immutati e se la satira ha sempre colpito i potenti, è forse più divertente oggi prendere di mira gli elettori? Lo scopriremo nel corso dell’house talk di Latella in una serata in cui Angela Finocchiaro, Vanzina Massimiliano Bruno e Saverio Raimondo competono a colpi di ricordi, tra una citazione di Gigi Proietti e una di Paolo Villaggio.