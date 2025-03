Justcalcio.com - Tuttosport – Motta via nel silenzio social dei giocatori Juve: tutti zitti tranne due

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-24 22:50:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS:Che nello spogliatoio dellantus qualcosa si fosse rotto trae Thiagoera evidente e la conferma è arrivata dall’esonero del tecnico nella serata di domenica. Al suo posto è arrivato Tudor, che ha già diretto il primo allenamento, ma a rendere l’addio ancor più amaro per l’allenatore italo-brasiliano è stato un altro aspetto. Sorprendente, ma non troppo per quel che si è visto e sentito nelle ultime settimane in bianconero, soprattutto dopo le sconfitte con Atalanta e Fiorentina. Unassordante, almeno a livello, da parte di tutto il gruppo squadra. O quasi.e i problemi con la squadraCome detto, epilogo sorprendente ma non così tanto: ad anticipare le ombre la confessione anonima di un giocatore dellacirca i dubbi e le perplessità su: “Non lo sopporto e non sono l’unico”.