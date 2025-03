Veneziatoday.it - Tutti in vacanza al Toniolo con Carlo & Giorgio

Leggi su Veneziatoday.it

Chi non andrebbe incon? L’occasione da non lasciarsi sfuggire si presenta il 28 e 29 marzo (ore 21.00) e il 30 marzo (ore 16.30) al Teatrodi Mestre per la rassegna "I Comici 2024-2025", dove ad attendere il pubblico ci sarà la tripla replica dello spettacolo.