Vanityfair.it - Tutta la storia della strage di Erba dall'inizio alla fine: omicidi, testimoni, confessioni e processi

Leggi su Vanityfair.it

Dal dicembre 2006primavera del 2025,'uccisione di quattro persone al noCassazionerevisione del processo per Rosa Bazzi e Olindo Romano condannati all'ergastolo in via definitiva