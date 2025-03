Lanazione.it - Turismo, intelligenza artificiale e nuove frontiere: Bto e il tema dell’edizione 2025

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 marzo– In occasione dell’incontro del nuovo Advisory Board di Bto riunitosi a Firenze, è stato svelato ildella 17esima edizione di Bto-Be Travel Onlife, la manifestazione leader in Italia sue innovazione: ilsarà “Cross-Travel”. La manifestazione è in programma l'11 e 12 novembre alla stazione Leopolda di Firenze ed è promossa da Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione SisToscana. Cross-Travel è ilcardine scelto per individuare, descrivere e analizzare l’evoluzione deldel futuro. “All’apertura dei lavori del nuovo Advisory Board, la riflessione che ha portato all’espressione chiave di Btoparte dai nuovi scenari che stiamo vivendo, caratterizzati da un approccio competitivo nel– afferma il direttore scientifico della manifestazione, Francesco Tapinassi – in un’era connotata da forti contaminazioni, diventa fondamentale pensare ad un modello di innovazione che si adatti alle esigenze del viaggiatore contemporaneo, curioso, poco affezionato a brand e ad esperienze omologanti, e superi i confini tradizionali del, siano essitici, geografici o tecnologici, per creare viaggi interconnessi”.