Lanazione.it - Turismo, c’è tanto “Oltre la Torre”: al via campagna promozionale sui social

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 25 marzo 2025 – Programmata per i prossimi giorni l’attivazione tramite canalidelladi comunicazione di promozione turistica della città “Where is the tower? Pisa is much more”. I destinatari individuati sono potenziali turisti stranieri dell’area Euro, in particolare di paesi come Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi. “Continua la nostradi promozione turistica – spiega l’assessore alPaolo Pesciatini - volta a raggiungere in modo mirato importanti mercati internazionali, valorizzando e diversificando la nostra offerta complessiva e diffusa, anche al fine di ridistribuire i flussii miracoli della piazza del Duomo. I temi della promozione sono stati scelti proprio per mostrare le numerose opportunità di visita presenti nell’intero contesto territoriale e aumentare così la permanenza dei nostri ospiti”.