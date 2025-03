Tpi.it - Turchia: oltre 1.400 arresti per le proteste dell’opposizione contro l’arresto del sindaco di Istanbul Imamoglu

1.400 persone sono state arrestate indal 19 marzo scorso durante lescoppiate in seguito aldeldie principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan, Ekrem, accusato di corruzione e attualmente in custodia cautelare nel carcere di Silivri in attesa del processo.“Attualmente ci sono 979 sospettati in custodia, oggi 478 persone saranno portate in tribunale”, ha rivelato oggi sui social il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya. “Non verrà fatta alcuna concessione a coloro che tentano di terrorizzare le strade, di attaccare i nostri valori nazionali e morali e i nostri agenti di polizia”. In mattinata, il ministero aveva annunciatodi 43 “provocatori” dopo un’altra notte di manifestazioni in diverse città della, nel corso di un’ondata disenza precedenti dai tempi delle imponenti manifestazioni di Gezi Park a Piazza Taksim del 2013.