Quotidiano.net - Turchia Oltre 1.100 arresti. Maxi repressione per le proteste . Fermati anche nove giornalisti. Quasi 15 milioni di voti alle primarie incoronano il sindaco di Istanbul arrestato. Erdogan commenta il trionfo del rivale arrestato: una farsa delle opposizioni

Leggi su Quotidiano.net

Il presidente turco, Recep Tayyip, lo ha bloccato come un colpo di teatro. Ma intanto domenica ben 15di persone sono andate simbolicamente a votare l’exdi, Ekrem Imamoglu, per incoronarlo sfidante del Sultanoprossime elezioni presidenziali, previste nel 2028. Il problema è che l’ex primo cittadino della megalopoli sul Bosforo, per quella data, rischia di essere in galera. Il leader dell’opposizione, due giorni fa, è statodopo 4 giorni di fermo. L’accusa di favoreggiamento di organizzazione terroristica è decaduta, quella per corruzione, però, rimane. Manca solo la data di inizio del processo, dove la sentenza sembra già scritta. "Hanno tenuto un’elezione dove isono stati dati pubblicamente ma sono stati contati in modo segreto – ha tuonato– ha detto il leader turco.