Tudor traghettatore la Juve sa il nome del nuovo allenatore

Il croato dovrebbe avere vita brevissima sulla panchina dei bianconeri. Ecco quale potrebbe essere il ‘vero’ sostituto di Thiago MottaIgorriparte dalla suantus. Al croato il compito di mettere all’angolo il fallimento Motta e portare la squadra in Champions League, un obiettivo che si è complicato nelle ultime drammatiche partite di Kolo Muani e compagni.L’ex vice di Pirlo ha battuto in volata la concorrenza di Mancini perché ha accettato un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione legata alla qualificazione in Champions.Il club di Exor ha però la facoltà di risolvere l’accordo già prima del Mondiale per Club, pagando una penale di circa 500mila euro. A conferma del fatto che, nei piani della dirigenza, è un semplice.Non è escluso che possa lasciare la panchina pure in caso di raggiungimento dell’agognato quarto posto, a favore di unche laritiene più congeniale all’apertura di unciclo vincente.