Juventusnews24.com - Tudor Thiago Motta, la Gazzetta rivela: «Ieri si sono incrociati alla Continassa». Il retroscena e cosa si sono detti

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ladello Sport di oggi: «si». Ilsii due allenatoriLadello Sport oggi in edicola ha svelato alcuniriguardanti l’ultimo giornodi, chedi primo mattino si è presentato al JTC per salutare i dipendenti della Juve e recuperare le sue cose.Caso ha voluto che tra i corridoi incontrasse anche Igor, suo successore: i due una voltasisalutati cordialmente e senza alcun rancore, augurandosi il meglio per il futuro. Il croato poi ha diretto il primo allenamento verso il Genoa.Leggi su Juventusnews24.com