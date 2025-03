Juventusnews24.com - Tudor, retroscena sul nuovo allenatore della Juventus: rispetto a Thiago Motta… Il gesto alla Continassa e tutta la verità sulla clausola

di RedazioneNews24Motta. IldellaIntervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, la giornalista de La Gazzetta dello Sport FabianaValle ha detto la sua sull’avvento di IgorpanchinaJuve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni sul tecnico bianconero.PAROLE – «Nel primo allenamentoha parlato coi ragazzi,a Motta ha capito subito dove si trovava e quello che ci voleva. Poi lui è già amato dai tifosi da ex juventino, è arrivato con una bella carica di motivazioni. Contratto? Fino al 30/06, farà il Mondiale per Club, se passa la fase a gironi troveranno modo per prolungare. Rinnovo automatico in caso Champions, ma anche un’opzione da esercitare entro il 30/07 per rescindere con una penale bassa intorno ai 500mila euro».