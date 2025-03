Juventusnews24.com - Tudor pronto a stravolgere la Juve: le tre grandi novità tattiche per questo finale di stagione. A cosa pensa il tecnico

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24la: le treperdi. Ailcroato già in vista del GenoaA partire dalla prossima sfida in campionato contro il Genoa si vedrà in campo unadiversa rispetta a quella targata Thiago Motta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sportha in mente tre.La prima il doppio centravanti: il croato ha intenzione di rispolverare Vlahovic schierandolo in coppia con Kolo Muani, che dal suo arrivo gli aveva di fatto preso il posto. Poi ci sarà spazio per una difesa a tre con Gatti, Renato Veiga e Kalulu. Per ultimo attenzione a Yildiz, che verrà riutilizzato nel ruolo di seconda punta.Leggi suntusnews24.com