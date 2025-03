Juventusnews24.com - Tudor Juve, Sabatini non ha dubbi: «Il primo impatto sarà molto positivo. Vi dico la mia sull’obiettivo Champions League»

di RedazionentusNews24: «Il». Il suo commento in esclusiva antusnews24Sandroha parlato in esclusiva antusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni su– «ha già dimostrato in altri club anche importanti, al Marsiglia, alla Lazio, in Turchia di avere un buonissimonei primi mesi poi lui va in difficoltà sul lungo – medio periodo. Ildi. Quindi io credo che partiràbene. Ho fatto i conti mettendo a confronto tutto il calendario delle ultime nove giornate delle squadre impegnate nella lotta per la. Lantus con sei vittorie arriva quarta quindi secondo me ce la farà a raggiungere l’obiettivo. Può anche permettersi il lusso di perdere i tre scontri diretti con Roma, Lazio e Bologna.