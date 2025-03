Juventusnews24.com - Tudor Juve, dal blitz a Vinovo per Conte al rapporto con i calciatori: «Se non corri, nel mio calcio non puoi giocare». Retroscena

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, dalperai: tutti isul nuovo allenatore dei bianconeriSpuntano nuovisu Igor, svelati dalere della Sera. Durante la stagione 2011/12, al suo primo anno da allenatore nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, il tecnico croato si presentò a, nell’allora quartier generale delladi: «Mi piace ilaggressivo, soprattutto giocando palla a terra e senza buttare palloni in alto. È una gioia per nointini».anche sul suocon i, in particolare nell’anno trascorso al Marsiglia. Dimitri Payet, idolo dei tifosi dell’OM, rivelò: «Abbiamo scoperto una persona ruvida e brutale nel suo modo di essere, nelle sue parole. È stato esageratamente duro.