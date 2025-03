Quotidiano.net - Trump tratta la tregua navale

Leggi su Quotidiano.net

Estendere laal Mar Nero. Consolidare il cessate il fuoco infrastrutturale. Diplomatici americani e russi, a confronto in Arabia Saudita, lavorano a questi obiettivi sostanziali. Dodici ore allo stesso tavolo non partoriscono tuttavia documenti. "Non sono previsti", dichiara il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov depotenziando l’attesa sulla pace in Ucraina. E c’è davvero un che di straniante nelletive di cessate il fuoco che americani e russi ipotizzano, limano e riformulano nei lussuosi palazzi sauditi, mentre missili e droni solcano i cieli ucraini, e altro sangue scorre tra campagne e città dopo tre anni di guerra. È solo per combattere questo orrore che il mondo dà credito al tentativo americano, a dispetto di ogni evidente forzatura, a partire dal congelamento di torti e ragioni.