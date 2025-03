Trump sta con Vance e attacca “Gli europei sono dei parassiti”

Leggi su Ildenaro.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Mentre l’Europa studia nuove strategie per rispondere ai dazi del presidente Donalde cerca di comprendere il cambiamento dell’assetto geopolitico in merito alle guerre in Ucraina e Medio Oriente, i funzionari dell’amministrazionehanno recentemente espresso il loro disprezzo per l’Europa all’interno di una chat nell’app di messaggistica Signal, creata per pianificare l’attacco allo Yemen. Una discussione ricca di commenti in cui glistati descritti come “geopolitici”.A rendere noti i contenuti della chat è stato Jeffrey Goldberg, direttore della testata “The Atlantic”, inserito inavvertitamente nella conversazione: “Non sopporto di dover salvare di nuovo gli”, ha scritto il vicepresidente JD, ritenendo che gli attacchi avrebbero giovato molto di più all’Europa che agli Stati Uniti.