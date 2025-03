Lettera43.it - Trump: «Sono d’accordo con Vance, gli europei sono dei parassiti»

Leggi su Lettera43.it

Ancora bufera attorno alla chat sugli attacchi militari contro gli Houthi e ai suoi contenuti riservati, a cui ha avuto però accesso Jeffrey Goldberg, direttore dell’Atlantic, incluso per errore in una conversazione dai contenuti altrimenti riservati. Donald, che aveva minimizzato, ha affermato infatti di esserecon il segretario della Difesa Pete Hegseth e il vicepresidente JD, i quali nella chat “Houthi Pc Small Group” avevano espresso giudizi pesanti nei confronti dell’Unione europea. «Veramente volete che risponda? Credo siano stati dei», ha dettoparlando con i giornalisti. «Lostati per anni. Non do la colpa alla Nato per questo. Non do la colpa all’Europa. Do la colpa a Biden per il fatto che non gli ha fatto pareggiare i conti», ha aggiunto The Donald.