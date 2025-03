Quotidiano.net - Trump, la chat ‘bucata’ e il disprezzo per gli europei: “Sono parassiti”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 marzo 2025 – Donaldha detto di essere d'accordo con Jd Vance nel giudizio secondo cui gli". "Lostati per anni, ma non li biasimo, biasimo Biden", ha aggiunto il presidente americano riferendosi agli scambi commerciali e ai dazi. Poi rispondendo ad una domanda dei giornalisti della Casa Bianca sullo scandalo delladel Pentagono,ha sostenuto: "La nostra sicurezza nazionale è più forte che mai, abbiamo un gruppo incredibile. Nessuna informazione classificata è stata condivisa". Per comprendere appieno le pesanti affermazioni del tycoon occorre fare un passo indietro e leggere lo scambio di messaggi tra il vicepresidente Usa JD Vance e il segretario alla difesa Pete Hegseth, riportati dal caporedattore dell'Atlantic, Jeffrey Goldberg, che ha fatto sapere di essersi ritrovato per errore in unasu Signal, altamente classificata, tra il capo del Pentagono, il vice presidente americano JD Vance e altri funzionari di primo piano.