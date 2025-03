Trump il messaggio all’ambasciatore in Italia | Divertiti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "tantissimo". Donaldsi rivolge così a Tilman Fertitta, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in. Il presidente accoglie alla Casa Bianca i nuovi rappresentanti diplomatici indicati. Fertitta si appresta ad assumere l'incarico. "Signor presidente, grazie per questo grande onore. Servirò" come ambasciatore "ine San Marino. Non vedo l'ora .