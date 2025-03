Lanazione.it - Troppi esami, medici richiamati. ‘Aiutiamo i pazienti, è paradossale’

La Spezia, 25 marzo 2025 – Sono seicento in tutta la Liguria, una quarantina nello Spezzino. Tuttidina generale accomunati dal richiamo formale con cui le Asl, nei giorni scorsi, hanno contestato l’eccessiva prescrizione die visite specialistiche. Uno sforamento che non ha nulla a che vedere con le vicende che di recente hanno visto quattro camici bianchi (uno spezzino) indagati per falsità ideologica in certificati, ma che è finito come da prassi sotto la lente di Alisa e Liguria Digitale. E che, giocoforza, ha inevitabilmente contribuito ad appesantire il clima di sfiducia dei camici bianchi, pronti a dare battaglia. RAVAGLIA 17/11/09 CESENA VISITE MEDICHE MEDICO VACCINO ANTINFLUENZALE INFLIIENZA FOTO GENERICA Maria Pia Ferrara, segretaria provinciale Fimmg, è categorica.