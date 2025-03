Romadailynews.it - Trofeo di Judo Peter Pan: domenica 30 marzo la 22esima edizione

Leggi su Romadailynews.it

Al motto “Io combatto per te che lotti” 250 piccolika si affrontano sul tatami per sostenere i coetanei in lotta con la malattia oncologica.Tutto pronto per il 22° “Pan”, che si terrà30. La “ScuolaTomita” accoglierà circa 250 piccolika, pronti a sfidarsi sul tatami al motto solidale “Io combatto per te che lotti”. L’appuntamento è dalle ore 8:30 alle ore 13 presso il PalaLuiss – in Via Martino Longhi, 2 – che ha rinnovato la concessione gratuita dei suoi spazi.Provenienti da dieci società didi tutta Italia, i circa 250 piccolika, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, parteciperanno a quello che ormai è diventato un incontro immancabile della Capitale con lo sport solidale e inclusivo, promosso dalla ScuolaTomita, con il patrocinio della Regione Lazio e dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma.