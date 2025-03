Tpi.it - Tris per Federica Brignone: l’azzurra vince anche la Coppa del mondo di gigante

Dopo la vittoria nellagenerale e in quella di discesa,ha portato a casa il terzo trofeo della stagione dopo quello sfuggito in superG.ha chiuso al secondo posto ildi Sun Valley negli Stati Uniti e conquistato ladi specialità. Superata quindi la neozelandese Alice Robinson, leader della classifica, caduta nella prima m. Per portarsi a casa il trofeo alsarebbe bastato arrivare tra le prime 13. Are ildi Sun Valley è stata Gut-Behrami. Seconda, come detto, la. Terza la Hector. Fuori nella seconda mSofia Goggia.“Il mio obiettivo ère, eprendere qualche rischio: più attacco meno prendo rischi”, le parole tra le due mdella. Detto fatto. Niente paura e solita sciata aggressiva.