Juventusnews24.com - Trevisani dubbioso: «Thiago Motta ha discusso con l’80% dello spogliatoio in otto mesi, Tudor fece uguale alla Lazio ma in quattro. È una società in difficoltà»

di Redazione JuventusNews24sul momento della Juve e sull’esonero di: tutte le dichiarazioni del giornalistaIl telecronista Riccardoha parlato a Cronache diper analizzare l’esonero dida allenatore bianconero e l’arrivo disulla panchina della Juve.PAROLE – «arrivaJuve per cercarsi di gicoare la chance della vita, sfruttando la sua juventinità e una squadra che giocava contro il precedente allenatore. Ha idee e carattere molto forti, sembra un Conceicao per quello che abbiamo visto e non lo dico come complimento. La Juve manda via un allenatore che in 8haconper prendere un allenatore che hacondellain 4. Unain, sono problemi molto più grandi di Giuntoli e».