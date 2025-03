Formiche.net - Trent’anni di un radicale in Forza Italia. Elio Vito racconta il suo libro

Sarà presentato mercoledì 2 aprile, alle ore 12, alla Sala della Lupa della Camera dei deputati (ingresso solo con accredito, sino a esaurimento dei posti), il mioQuel che so di loro.di unin, edito da Rubbettino, in libreria ad aprile.Alla presentazione del, che sarà moderata da Ludovica Ciriello, giornalista di La7, interverranno tre ex presidenti della Camera, Pierferdinando Casini, Gianfranco Fini e Luciano Violante, che ringrazio per la disponibilità. Sono stati miei presidenti della Camera mentre sono stato, rispettivamente, capogruppo di maggioranza, ministro dei rapporti con il Parlamento e parlamentare di opposizione. Con loro si potranno analizzare, quindi, i diversi aspetti del ruolo del Parlamento e dei rapporti parlamentari tra maggioranza e opposizione e con il governo.