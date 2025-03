Ilrestodelcarlino.it - Trenta società e 112 giovanissimi calciatori. Tutti a caccia del sogno chiamato ’Mazza’

Nel corso degli anni, i tornei di calcio giovanile sono spuntati come funghi. Nessuno però nel nostro territorio possiede il fascino del ‘Mazza’, la competizione che ogni ragazzino che ama il pallone vuole disputare e sogna di vincere. Del resto, anche quest’anno le fasi finali si giocheranno nello stadio di corso Piave che porta proprio il nome del ‘presidentissimo’ a cui è dedicato il torneo. Il ‘Mazza’ è giunto alla quarantunesima edizione, e anche quest’anno grazie alla passione e l’impegno degli organizzatori – Paolino Marchesini e la Spal – può contare su numeri imponenti: 112 squadre ai nastri di partenza, in rappresentanza di 30della provincia di Ferrara appartenenti alle categorie Allievi (2008 e 2009),(2010 e 2011), Esordienti (2012 e 2013), Pulcini (2014 e 2015) e per la prima volta in assoluto i Primi Calci (2016 e 2017).